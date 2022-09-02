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Ижевчане увидят лучшие российские короткометражные фильмы

16:10, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
Ижевчане увидят лучшие российские короткометражные фильмы
16:10, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Фото: vk.com/otkrytysad
53
0

3-4 сентября в Открытом саду пройдёт IX Фестиваль уличного кино.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории Открытого сада 3 и 4 сентября состоится девятый Фестиваль уличного кино, на котором горожане смогут насладиться лучшими российскими короткометражками. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На фестивале пройдёт зрительское голосование с помощью света фонариков. Организаторы измерят уровень света и сравнят его с такими же голосованиями в других городах. Победитель конкурсной программы получит 1,5 млн рублей.

Также для гостей будет устроена ярмарка, пикник, открытый лекторий и выступления музыкальных коллективов.

Программа на 3 сентября. Начало показа короткометражек-конкурсантов в 19:00:

  • «Нас всех убьёт глобальное потепление»;
  • «Ангел»;
  • «Новая мама»;
  • «Холодно»;
  • «Молодой»;
  • «Как разжечь потухший огонь»;
  • «MY VR»;
  • «Невесомость»;
  • «Принципиально документально».

Программа на 4 сентября. Внеконкурсный альманах «Про родителей и детей»:

  • «Авако»;
  • «Куда дует ветер»;
  • «Друг»;
  • «Про маленькую Сашу».
16:10, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура