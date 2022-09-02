Ижевчане увидят лучшие российские короткометражные фильмы

3-4 сентября в Открытом саду пройдёт IX Фестиваль уличного кино.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории Открытого сада 3 и 4 сентября состоится девятый Фестиваль уличного кино, на котором горожане смогут насладиться лучшими российскими короткометражками. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На фестивале пройдёт зрительское голосование с помощью света фонариков. Организаторы измерят уровень света и сравнят его с такими же голосованиями в других городах. Победитель конкурсной программы получит 1,5 млн рублей.
Также для гостей будет устроена ярмарка, пикник, открытый лекторий и выступления музыкальных коллективов.
Программа на 3 сентября. Начало показа короткометражек-конкурсантов в 19:00:
- «Нас всех убьёт глобальное потепление»;
- «Ангел»;
- «Новая мама»;
- «Холодно»;
- «Молодой»;
- «Как разжечь потухший огонь»;
- «MY VR»;
- «Невесомость»;
- «Принципиально документально».
Программа на 4 сентября. Внеконкурсный альманах «Про родителей и детей»:
- «Авако»;
- «Куда дует ветер»;
- «Друг»;
- «Про маленькую Сашу».