Ижевчане увидят лучшие российские короткометражные фильмы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории Открытого сада 3 и 4 сентября состоится девятый Фестиваль уличного кино, на котором горожане смогут насладиться лучшими российскими короткометражками. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На фестивале пройдёт зрительское голосование с помощью света фонариков. Организаторы измерят уровень света и сравнят его с такими же голосованиями в других городах. Победитель конкурсной программы получит 1,5 млн рублей.

Также для гостей будет устроена ярмарка, пикник, открытый лекторий и выступления музыкальных коллективов.

Программа на 3 сентября. Начало показа короткометражек-конкурсантов в 19:00:

«Нас всех убьёт глобальное потепление»;

«Ангел»;

«Новая мама»;

«Холодно»;

«Молодой»;

«Как разжечь потухший огонь»;

«MY VR»;

«Невесомость»;

«Принципиально документально».

Программа на 4 сентября. Внеконкурсный альманах «Про родителей и детей»: