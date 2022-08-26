Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Моя Удмуртия: в республике разработали путеводитель по достопримечательностям

16:15, 26 августа, 2022
Анна Торхова
Моя Удмуртия: в республике разработали путеводитель по достопримечательностям
16:15, 26 августа, 2022
Анна Торхова
309
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#туристы\n#путешествия\n#история\n#культура
Фото: ИА «Сусанин»
309
0

Пользователи могут «пройти» 30 виртуальных экскурсий.

Ижевск. Удмуртия. Для знакомства с историей и культурой Удмуртии в республике разработали мобильную платформу «Моя Удмуртия». Путеводитель готовится к запуску.

С помощью приложения можно выбрать виртуальную экскурсию и «прогуляться» по главным туристическим точкам Удмуртии. Пользователям будут доступны около 30 экскурсий. Из любой страны мира можно переместиться в музей-заповедник «Лудорвай», побывать в музее-усадьбе Петра Чайковского, посетить памятник архитектуры федерального значения Дачу Башенина в Сарапуле, заглянуть в новую национальную библиотеку Удмуртии и другие места, которые познакомят с национальным бытом и историей.

Над проектом трудится творческое объединение «Парсуна». Команда известна своей работой по созданию виртуальных экскурсий в храмах России. При создании платформы «Моя Удмуртия» специалисты используют технологии собственной разработки по панорамированию изображений. На их основе создаются художественные проекты и сетевые программные продукты.

Съемки уже прошли в Ижевске, Сарапуле, Воткинске. До конца года команда проекта побывает еще в нескольких локациях, в частности в Бураново и Жеребенках.

Инициатором проекта в Удмуртии стал руководитель предприятия «Локомотив» в Ижевске Виктор Дьяков при поддержке благотворительного проекта «Я помогаю».

Подробности о проекте — в видео.

16:15, 26 августа, 2022
Анна Торхова
309
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#туристы\n#путешествия\n#история\n#культура