Министр культуры РФ: федеральные программы расширят гастрольные возможности Театра юного зрителя в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Удмуртию посетила реконструируемое здание Театра юного зрителя (ТЮЗ) в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Театр разместится в крыле здания бывшего дворца культуры «Ижмаш». Планируется, что объект откроет свои двери уже в ноябре 2022 года. Работы по реконструкции ТЮЗа продолжаются с 2020 года в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Сейчас внутри ведётся чистовая отделка, также рабочие проводят монтаж оборудования.

«Мы все очень ждём открытия первого в Удмуртии Театра юного зрителя и других учреждений культуры региона, которые обновляются или вновь создаются, смогут радовать и удивлять даже самого искушённого зрителя и гостей республики богатой палитрой культурных мероприятий», — сказала Ольга Любимова после осмотра помещений будущего ТЮЗа.

Министр отметила значимость включения театра в такие программы, как «Пушкинская карта» и «Большие гастроли». Это позволит расширить гастрольные возможности ТЮЗа и повысит его доступность для молодёжи.

«По проекту зрительный зал Театра юного зрителя спроектирован в расчете на 170 мест, но их количество может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от особенностей сцены на каждом спектакле. Такие возможности нам даёт уникальная сцена-трансформер. Сейчас большая часть оборудования ТЮЗа российского производства», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.