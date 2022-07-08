За время реализации нацпроекта «Культура» Удмуртия получила более 2 миллиардов рублей

Ижевск. Удмуртия. С начала реализации национального проекта «Культура» Удмуртия получила из федерального бюджета 2,18 млрд рублей. О том, какой толчок эти средства дали развитию учреждений творчества и досуга глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал участникам Совета Приволжского федерального округа.

Напомним, этот форум состоялся 7 июля в Ижевске. Накануне открытия 65 фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» главы регионов ПФО обсудили итоги и перспективы реализации национального проекта «Культура». В совещании также приняли участие полпред президента России в Приволжье Игорь Комаров и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как рассказал Александр Бречалов, благодаря нацпроекту, стартовавшему в 2019 году, в Удмуртии построено 8 сельских культурных центров, в 15 прошел капитальный ремонт. В городах и районах создано 12 модельных библиотек, еще две откроются в августе этого года. В 14 муниципальных культурно-досуговых учреждениях открыты современные кинозалы.

Также в рамках нацпроекта районные управления культуры получили 8 автоклубов. Благодаря мобильным досуговым центрам на встречах с артистами и концертах побывали более 175 тысяч зрителей в отдаленных населенных пунктах, где нет своих домов культуры.

Большим подспорьем нацпроект стал для развития детско-юношеского творчества. Так, в 2021 году в Воткинске завершилась реконструкция здания хорового отделения детской школы искусств №2. В этом году капитальный ремонт пройдет в школах искусств Воткинского и Кезского районов. Кроме того, по нацпроекту в 12 ДШИ Ижевска, а также республиканский музыкальный колледж и колледж культуры поступило новое оборудование и музыкальные инструменты.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила высокую активность регионов Приволжского федерального округа в реализации мероприятий нацпроекта «Культура».

«В 2022 году в регионах Приволжья уже оснащено 29 детских школ искусств в 8 субъектах, капитально отремонтирована Сергиевская детская школа искусств в Самарской области. Открыты 4 модельные библиотеки – в Пермском крае, Кировской области, Республике Мордовия, 10 виртуальных концертных залов в 8 субъектах, оказана государственная поддержка 87 лучшим сельским учреждениям культуры и 59 лучшим работникам сельских учреждений культуры. Кроме того, завершены работы по строительству дома культуры в деревне Нижний Сырье́з в Удмуртской Республике», — рассказала Ольга Любимова.

По словам министра, в ПФО активно развивается проект «Пушкинская карта», благодаря которой юноши и девушки в возрасте 14–22 лет имеют возможность бесплатно посетить культурные мероприятия. На сегодняшний день к программе присоединились более 1 700 учреждений культуры Приволжья.

«Популярность «Пушкинской карты» карты среди молодежи Приволжья и активность учреждений культуры, которые продолжают присоединяться к программе, впечатляет: по «Пушкинской карте» в Приволжье продано более 3,2 млн билетов на сумму более 1,3 млрд рублей», — сообщила Ольга Любимова.