Ижевск. Удмуртия. Ижевск впервые примет зональный этап Всероссийского конкурса любительских творческих коллективов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Культура».

В столицу Удмуртии приедут 15 лучших коллективов Приволжского и Уральского федеральных округов. Более 200 человек представят свой регион в пяти номинациях: театральные, цирковые, хореографические коллективы, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.

Так, например, в Ижевск приедет Образцовый художественный коллектив театр-студия «Дельтаплан» из Ханты-Мансийского автономного округа, Народный цирковой коллектив «Грация» из Пермского края, Ансамбль песни и танца «Алабуга» из Татарстана, Хоровая капелла «Аура» им. А.И. Пахомова из Самарской области, Народная мужская хоровая капелла «Виват» из Башкортостана. Удмуртию представит народный хор «RЕСПУБЛИКА».

Участники будут бороться за грант в размере 2 млн рублей.

Открытие фестиваля-конкурса пройдет 20 мая в Государственном национальном театре Удмуртии, также в этот день состоятся конкурсные просмотры в номинации для театральных коллективов.

21 мая свой талант в Республиканском детском доме народного творчества покажут цирковые и хореографические коллективы, а также участники номинаций «академические хоры и вокально-хоровые ансамбли», «духовые оркестры».