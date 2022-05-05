Всероссийский фестиваль гусляров пройдет в Воткинске 6 мая

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится традиционный культурный фестиваль «День с Чайковским». Мероприятия пройдут на разных площадках 6 и 7 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

Одним из центральных событий праздника станет открытый фестиваль «Великие гусли на родине П. И. Чайковского», организаторы ждут гусляров из разных регионов России. Струнный гала-концерт пройдет на главной сцене Дворца культуры «Юбилейный», музыкальные произведения прозвучат на таких редких инструментах как кантеле и бандура, русские звончатые гусли и удмуртский крезь. Начало концерта в 19:30.

В 21:15 на площадке у ДК «Юбилейный» начнет свое выступление академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики «Италмас». Завершится праздник в 22:00 красочным салютом над акваторией воткинского пруда, фейерверки будут сопровождаться фрагментами произведений Чайковского.

7 мая фестиваль «День с Чайковским» продолжится на двух основных площадках, в музее-усадьбе семьи композитора и парке «Времена года» на берегу Березовского залива.

В 11:00 возле памятника Чайковскому состоится акция «Цветок гению» с участием потомков семьи великого композитора, представителей фамилий Давыдовых и фон Мекк.

Для любителей классики в детской школе искусств имени П. И. Чайковского в 13:00 пройдет концерт фортепианной музыки, главный исполнитель - Наталья Бурмейстер-Чайковская, правнучатая племянница композитора.

И напомним, с 7 по 9 июля в Ижевске и Воткинске пройдет 65-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского». Звездный состав фестиваля представлен камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета и народным артистом России пианистом Денисом Мацуевым.