К программе «Пушкинская карта» в Удмуртии присоединились 13 муниципальных кинотеатров

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии по программе «Пушкинская карта» было приобретено 49 335 билетов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Воспользоваться специальной банковской картой могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. На «Пушкинской карте» находится 5 тыс. рублей. Лидером по количеству купленных билетов в 2022 году стал Русский драматический театр в Ижевске — 9 715 билетов.

К программе присоединились также 13 муниципальных кинотеатров республики.

«Программа распространяется и на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. На эти цели с каждой карты можно потратить 2000 рублей, всего за год можно потратить 5000 рублей», — говорится в сообщении.

Для посещения доступны муниципальные кинотеатры Сарапула, Можги, Кизнера, Якшур-Бодьи и Кеза, Глазова и Воткинска, посёлка Новый Воткинского района, Игры и Грахово. Юные зрители смогут посмотреть такие фильмы, как «Бука: моё любимое чудище» «Первый Оскар» «1941. Крылья над Берлином» «Оторви и выбрось» «Артек. Большое путешествие» «Суворов. Великое Путешествие» «Отчаянные дольщики» «Мария. Спасти Москву» «Подольские курсанты».

В настоящий момент сотрудничество с программой установили 106 учреждений культуры Удмуртии.

Напомним, что в 2021 году жители Удмуртии по «Пушкинской карте» приобрели около 26 тысяч билетов. За первые четыре месяца в республике выпустили 42 тыс. карт. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуг», подтвердить учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Карту можно иметь виртуальную в телефоне или пластиковую карту платежной системы «Мир».