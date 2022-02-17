Кунсткамера Петра I приедет в Сарапул

Сарапул. Удмуртия. В Сарапул приедет анатомическая коллекция императора Петра I. Об этом сообщает министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Передвижная экспозиция посвящена 350-летию Петра I, по указу которого она и была собрана в XVIII веке. Она наглядно показывает, как вредные привычки сказываются на организме человека и животных.

Ранее такая выставка называлась «Палата редкостей». В Кунсткамеру поступали уникальные вещи и изобретения, археологические находки, а также «экземпляры» людей и животных со всевозможными врожденными дефектами.

Экспозиция будет выставляться в историко-краеведческом музее на улице Первомайская, 68 с 20 февраля по 27 марта. Посетить ее можно будет со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Купить билеты можно онлайн на сайте музея-заповедника, также принимается оплата по «Пушкинской карте». Всем посетителям нужно иметь QR-код о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста.