Программа Garage Screen Film Festival в этом году посвящена этике и политике инклюзии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые пройдёт кинофестиваль музея современного искусства «Гараж». С 3 по 12 декабря все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Garage Screen Film Festival — ежегодный фестиваль кинопрограммы Garage Screen музея современного искусства «Гараж», Москва. В 2021 году программа посвящена этике и политике инклюзии — практике, играющей важнейшую роль в работе музея.

Фестиваль впервые пройдёт в Ижевске при поддержке «Культурного центра», который одновременно стал одной из площадок, локальным соорганизатором и соавтором публичной программы. Показы пройдут в как в самом центре по адресу улица имени 50-летия ВЛКСМ, 2, так и в Центре современной драматургии и режиссуры (улица Милиционная, 4).

«Фильмы программы рассказывают об «исключенных» сообществах – людях с инвалидностью, мигрантах и других. И здесь крайне важно, что эта репрезентация учитывает опыт и оптику самих героев — конкретных людей, чьи отличия, отнюдь не исчерпывающиеся принадлежностью к той или иной социальной группе, говорят лишь о том, что в мире в принципе нет и не может быть ничего одинакового. Чутко прислушиваясь к их голосу, деликатно руководствуясь их субъектностью, приглашая их в соавторы, режиссёры выстраивают диалог с Другим, которым, в сущности, является каждый из нас», — говорят организаторы.

Подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на странице «ВКонтакте». Возрастное ограничение: 18+