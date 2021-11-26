В Ижевске откроется передвижная выставка о жизни промышленника Гуго Стандертшёльда

Известный финский инвестор и меценат был арендатором Ижевского оружейного завода в XIX веке.

Ижевск. Удмуртия. В Национальном музее Удмуртии имени Кузебая Герда 30 ноября откроется новая передвижная выставка «Гуго Стандертшёльд. Парадоксы судьбы». Об этом «Сусанину» сообщили в учреждении культуры.

Идея выставки возникла в результате сотрудничества Нацмузея Удмуртии и финского Музея города Хямеенлинна. Выставочный проект, представленный на российско-финляндском культурном форуме 2021 года, вошёл в число десяти победителей грантового конкурса, предоставленного Российским фондом культуры.

Выставка рассказывает о жизненном пути Гуго Стандертшёльда (1844–1931) — известного финского промышленника, инвестора и мецената, который в 1880–1884 годах был арендатором Ижевского оружейного завода. Напомним, предприятие находилось в арендно-коммерческом управлении с 1865 по 1884 годы, когда в результате реформ императора Александра II в России начался период экономических, технологических и управленческих перемен.

Последнему арендному управляющему удалось радикально обновить технический потенциал Ижевского оружейного завода, организовать сталелитейное производство, наладить массовый выпуск мелкокалиберных винтовок Бердана. Финский предприниматель внёс значительный вклад в формирование городских стандартов качества жизни заводского посёлка, в создание его производственного и культурного образа «города-завода». В годы арендаторства Гуго Ивановича, как его называли в России, в Ижевске был построен первый водопровод, проведены первые телефонные линии, разбит общественный сад и открыт магазин для рабочих.

На выставке можно познакомиться с финским периодом жизни Гуго Стандертшёльда, когда он стал крупным лесопромышленником, владельцем целлюлозной фабрики, благотворителем, основателем старейшего общественного национального парка Финляндии — заповедника Ауланко.

Выставку сопровождают три информационных видеоролика, просмотр которых превращается в увлекательную экскурсию. К началу работы выставки выпущен иллюстрированный каталог-путеводитель.

Создатели выставки надеются, что её передвижной формат позволит узнать о жизни одного из выдающихся руководителей производства ижевского оружия широкому кругу краеведов и любителей истории нашего края. Передвижной формат позволит выставке «путешествовать» по образовательным, культурным учреждением и предприятиям республики.