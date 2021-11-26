На ремонт Республиканского дома народного творчества Удмуртии выделили 3 млн рублей

Работы планируют завершить в декабре 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканском доме народного творчества, расположенном на улице Коммунаров, 363 в Ижевске, начался ремонт. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, работы ведутся в рамках программы укрепления материально-технической базы учреждений культуры республики.

На ремонт здания РДНТ из республиканского бюджета выделено 3 млн рублей. Эти средства направят на реконструкцию потолков первого этажа фойе и вестибюля, косметический ремонт коридора и замену дверных блоков на втором этаже. Ремонт планируют завершить в декабре 2021 года.

«Подобные обновления и создание комфортных условий для проведения культурных мероприятий и занятий в кружках станут большим подарком к юбилею одного из главных учреждений культуры Удмуртии, который в этом году отмечает 85-летие», — подчеркнул Владимир Соловьёв.

Он напомнил, что история Республиканского дома народного творчества началась в 1936 году. Сейчас РДНТ координирует деятельность учреждений культуры досугового типа, домов ремёсел и детских школ искусств республики. Также учреждение ведёт работу по выявлению, изучению и сохранению нематериального культурного наследия народов Удмуртии, организации курсов повышения квалификации работников культуры, развитию фестивального движения и проектной деятельности, аттестации коллективов художественной самодеятельности.

Само же здание на улице Коммунаров сдали в эксплуатацию 31 декабря 1971 года. Исторически здание являлось клубом завода имени Ленина «Редуктор».

Отметим, что на время ремонта деятельность РДНТ не приостановлена, участники творческих коллективов продолжают репетировать и готовиться к предстоящим мероприятиям.