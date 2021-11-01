Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Книгу о марийцах Родникового края издадут в Удмуртии

09:40, 01 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Книгу о марийцах Родникового края издадут в Удмуртии
09:40, 01 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
194
0
#Удмуртия\n#исследования\n#книги\n#Народ
Фото: twenty20.com
194
0

Она будет напечатана всего в 300 экземплярах.

Ижевск. Удмуртия. В конце ноября в Удмуртии издадут книгу «Марийцы Удмуртии: история, культура, традиции». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Это коллективное научное исследование подготовил Удмуртский институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. В нем получилось собрать опыт ученых, педагогов, исследователей-краеведов, представителей общественных организаций.

В книге на основании архивных и экспедиционных материалов показывается как жил марийский народ. Авторы раскрывают значение народных верований, подробно описывают ремесла, национальные костюмы, традиции, обычаи и приводят диалектные особенности языка.

В издании присутствуют очерки о фольклорном движении, марийских творческих коллективах и общественных организациях.

Книгу удалось создать благодаря финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Удмуртии. Ее тираж составит 300 экземпляров. 

09:40, 01 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
194
0
#Удмуртия\n#исследования\n#книги\n#Народ
?>