Книгу о марийцах Родникового края издадут в Удмуртии

Она будет напечатана всего в 300 экземплярах.

Ижевск. Удмуртия. В конце ноября в Удмуртии издадут книгу «Марийцы Удмуртии: история, культура, традиции». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Это коллективное научное исследование подготовил Удмуртский институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. В нем получилось собрать опыт ученых, педагогов, исследователей-краеведов, представителей общественных организаций.

В книге на основании архивных и экспедиционных материалов показывается как жил марийский народ. Авторы раскрывают значение народных верований, подробно описывают ремесла, национальные костюмы, традиции, обычаи и приводят диалектные особенности языка.

В издании присутствуют очерки о фольклорном движении, марийских творческих коллективах и общественных организациях.

Книгу удалось создать благодаря финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Удмуртии. Ее тираж составит 300 экземпляров.