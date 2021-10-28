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На фасаде библиотеки Некрасова в Ижевске нарисовали новые портреты поэтов и писателей

14:13, 28 октября, 2021
Екатерина Сентемова
На фасаде библиотеки Некрасова в Ижевске нарисовали новые портреты поэтов и писателей
14:13, 28 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#литература\n#город\n#библиотека\n#писатель
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Арт-объект дополнили 6 иллюстраций писателей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стена писателей пополнилась новыми портретами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Арт-объект расположен на фасаде библиотеки Некрасова. На стене писателей теперь можно увидеть портреты Марины Цветаевой, Максима Горького, Александра Грибоедова, Ивана Крылова, Сергея Есенина и Даниила Хармса.

Рисунки появились по инициативе художницы Ольги Корепановой в рамках проекта «Городские арт-интервенции».

Флешмоб Почитай_старших и #Раскрась_город.

Первыми, кто принял участие в флешмобе, были библиотекари, и уже потом к ним присоединились жители Ижевска. Все снятые видео можно посмотреть в группе «Библиотеки — пространства развития» в «Фейсбуке» или на странице книжного фестиваля «Читай, Ижевск» в «ВКонтакте».

14:13, 28 октября, 2021
Екатерина Сентемова
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#литература\n#город\n#библиотека\n#писатель
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