Здание детской хоровой школы в Воткинске отремонтируют до конца года

В Удмуртии продолжается обновление учреждений культуры.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются работы по обновлению зданий образовательно-культурного назначения. Средства на реконструкцию выделены по национальному проекту «Культура», сообщает пресс-служба главы и правительства республики

Так, масштабные работы в рамках нацпроекта идут в Воткинске. Здесь проводится реконструкция филиала детской школы искусств №2.

Напомним, как написало ранее издание «Воткинские вести», это здание на улице Ленина в Воткинске было построено в 1939 году. Изначально оно возводилось под детский сад. В 1995 году было принято решение разместить здесь хоровую школу. Тогда из-за нехватки средств ограничились перепланировкой помещений и косметическим ремонтом.

За 25 лет потребность в обновлении школы только нарастала. Все коммуникации требовали замены. Например, паровое отопление было смонтировано еще в 50-е годы прошлого века, межэтажные деревянные перекрытия простояли с момента постройки, электропроводка также не менялась более 50 лет. В здании не было горячей воды и центральной канализации.

Реконструкция началась в марте 2021 года. Чтобы не останавливать учебный процесс, на время ремонта воспитанников перевели в основной корпус ДШИ № 2 и другие учреждения культуры города.

От старого здания останутся только несущие стены. В школе капитально отремонтируют оба этажа, заменят кровлю, лестничные проемы, чердак, оконные блоки, проведут новые коммуникации.

Также строители приведут в порядок фасад и прилегающую территорию. 2022 год ученики хорового отделения должны встретить в обновленной школе.

Также напомним, в рамках нацпроекта «Культура» в Ижевске в мае 2020 года начали реконструировать здание Театра юного зрителя (ДК «Ижмаш»). Ремонт планируют закончить к концу 2022 года.

Также по нацпроекту в Глазове должны начать строительство Центра культурного развития. Сейчас специалисты занимаются проектированием нового учреждения, работы будут завершены до конца 2021 года.