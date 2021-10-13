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Артисты Русского драмтеатра Удмуртии выступят в Архангельске

13:20, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
Артисты Русского драмтеатра Удмуртии выступят в Архангельске
13:20, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
186
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#Удмуртия\n#культура\n#Русский драматический театр\n#Архангельск
Фото: Русский драматический театр Удмуртии
186
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Спектакли пройдут 13-16 октября.

Архангельск. Архангельская область. Артисты Русского драматического театра Удмуртии проведут гастроли в Поморье. Об этом сообщил пресс-центр губернатора Архангельской области.

Выступления пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Её по поручению Минкультуры России организовал Росконцерт. На сцене Архангельского театра драмы наши артисты представят: «Король Лир: сон без антракта по мотивам трагедии», театральную фантазию «Вечера на хуторе близ Диканьки», комедию «Странная миссис Сэвидж» и музыкальную сказку «Аленький цветочек».

Спектакли пройдут 13-16 октября в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.

Напомним, в сентябре Русский драмтеатр Удмуртии получил субсидию 1,4 млн рублей из республиканского бюджета. Средства пойдут на постановку спектакля «Невероятные события парижского предместья», созданного по мотивам французских комедий.

13:20, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
186
0
#Удмуртия\n#культура\n#Русский драматический театр\n#Архангельск
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