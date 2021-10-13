Артисты Русского драмтеатра Удмуртии выступят в Архангельске

Спектакли пройдут 13-16 октября.

Архангельск. Архангельская область. Артисты Русского драматического театра Удмуртии проведут гастроли в Поморье. Об этом сообщил пресс-центр губернатора Архангельской области.

Выступления пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Её по поручению Минкультуры России организовал Росконцерт. На сцене Архангельского театра драмы наши артисты представят: «Король Лир: сон без антракта по мотивам трагедии», театральную фантазию «Вечера на хуторе близ Диканьки», комедию «Странная миссис Сэвидж» и музыкальную сказку «Аленький цветочек».

Спектакли пройдут 13-16 октября в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.

Напомним, в сентябре Русский драмтеатр Удмуртии получил субсидию 1,4 млн рублей из республиканского бюджета. Средства пойдут на постановку спектакля «Невероятные события парижского предместья», созданного по мотивам французских комедий.