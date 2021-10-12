В Удмуртии за 2021 год оцифровали 363 книжных памятника

Электронные экземпляры уже размещены в Национальной электронной библиотеке.



Ижевск. Удмуртия. Национальная библиотека Удмуртии оцифровала 363 книжных памятника и 1 818 периодических изданий. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Оцифрованные экземпляры книг уже размещены в Национальной электронной библиотеке Удмуртии.

Уточняется, что к книжным памятникам относятся книги и периодические издания, вышедшие на русском и удмуртском языках на той территории, которая сейчас образует Удмуртскую Республику. Также в перечень входят работы конца XIX — начала XX веков из центров национального книгоиздания за пределами современной Удмуртии. Включён и советский период: 1917-1939 и 1941-1945 года.

Помимо всего прочего, оцифровано несколько сотен журналов «Вятские епархиальные ведомости», вышедшие в конце XIX – начале XX веков. Также электронные копии сделаны для произведений художественной и научной литературы авторов из Удмуртии, газеты 1930 годов, такие как «Шаркан коммуна», «Увинский колхозник», «Выль улон» и «Удмуртская правда» — выпуски 1944-1945 и 1986-1988 годов.

Неожиданной находкой стали номера финского научного журнала под названием «Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja». Он был выпущен на финском и немецком языках.

За 2019-2020 года в Удмуртии оцифровали всего 34 книжных памятника. В их числе — книга «Христианство у вотяков со времени первых исторических известий о них до XIX века» под авторством российского историка из Кирово-Чепецка в будущем заслуженного деятеля науки Удмуртской АССР Павла Луппова. Произведение напечатали в Санкт-Петербурге в 1899 году. Также оцифрованы учебники удмуртского языка и книги, выпущенные издательствами Удмуртии в годы Великой Отечественной войны.

Электронные копии произведений уже доступны в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Удмуртии в 2021 году смогут начать пользоваться удалённым доступом к системе «Доступная генеалогия». Для исследователей были оцифрованы метрические книги и первая перепись населения России.

Также в этом году планировалось перевести в электронный формат более 200 редких книг. После оцифровки издания появятся на сайте Национальной электронной библиотеки. Раньше для ознакомления с ними было необходимо подавать заявление.