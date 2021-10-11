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В Удмуртии перенесли форум сельской молодёжи

08:30, 11 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии перенесли форум сельской молодёжи
08:30, 11 октября, 2021
Андрей Бирюков
606
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#молодежь\n#село
Фото: Удмуртское отделение РССМ
606
0

Предполагалось, что на него съедутся молодые люди 16-35 лет.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии перенесли первый форум сельской молодёжи. Об этом сообщило Удмуртское отделение Российского Союза Сельской молодёжи.

Перенос связан с распространением коронавируса и последовавшими за этим ограничениями на массовые мероприятия. Оргкомитет принял решение провести событие 3-5 декабря. Заявку на участие можно оставить в специальной форме

Напомним, что в рамках Года села в Удмуртии должен был пройти первый форум сельской молодежи. Его проведение запланировали на 15-17 октября. Предполагалось, что на него съедутся молодые люди 16-35 лет. 

08:30, 11 октября, 2021
Андрей Бирюков
606
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#молодежь\n#село
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