В Удмуртии перенесли форум сельской молодёжи

Предполагалось, что на него съедутся молодые люди 16-35 лет.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии перенесли первый форум сельской молодёжи. Об этом сообщило Удмуртское отделение Российского Союза Сельской молодёжи.

Перенос связан с распространением коронавируса и последовавшими за этим ограничениями на массовые мероприятия. Оргкомитет принял решение провести событие 3-5 декабря. Заявку на участие можно оставить в специальной форме.

Напомним, что в рамках Года села в Удмуртии должен был пройти первый форум сельской молодежи. Его проведение запланировали на 15-17 октября. Предполагалось, что на него съедутся молодые люди 16-35 лет.