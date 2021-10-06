Молодые режиссеры Ижевска снимут 5 короткометражек

Их показ пройдет в 2022 году в одном из кинотеатров города.

Ижевск. Удмуртия. Благодаря проекту «Ижевская студия дебютных фильмов Комната», молодые кинематографисты снимут 5 короткометражных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Реализация этого проекта стала возможна благодаря получению гранта от Президентского фонда культурных инициатив. Молодежное объединение «Арт-резиденция» создало этот проект, чтобы создать непрерывное развитие компетенций и моделирование процессов кинопроизводства. Все это будет представлено в виде создания короткого метра.

Молодые кинематографисты вместе с наставниками создадут режиссерские фильмы, длительностью до 20 минут. Они будут презентованы в виде альманаха «Комната» в одном из кинотеатров Ижевска в 2022 году.

Также в рамках программы пройдет несколько модулей: сценарная мастерская, мастерская «Актер кино», кинолекторий «В комнате», мастерские режиссуры, операторского мастерства и режиссуры монтажа, съемки и постпродакшн 5 короткометражных фильмов, кинофестиваль с презентацией альманаха «Комната».

До 24 октября сценаристы могут присылать заявки с концепцией и основными моментами будущего фильма. Документ не должен содержать более 6 тыс. знаков.