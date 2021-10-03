Писатель Алексей Иванов обсудит в Воткинске феномен «горнозаводской цивилизации»

Встреча с читателями пройдёт 14 октября.

Воткинск. Удмуртия. Российский писатель Алексей Иванов посетит Воткинск. Как сообщила пресс-служба музея-усадьбы П. И. Чайковского, встреча с читателями намечена на 14 октября.

Напомним, что произведения Иванова включены в вузовскую программу по современной русской литературе, по ним выходят фильмы и сериалы — «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол», «Пищеблок», «Общага на крови», «Царь».

Тема встречи в Воткинске — «Феномен горнозаводской цивилизации». Гости музея-усадьбы смогут задать писателю свои вопросы, приобрести книги и получить автограф.

Отметим, что на мероприятии будет действовать формат «ковид-фри», то есть пропуск в концертный зал по QR-коду (сертификат вакцинации) или отрицательному результату ПЦР-теста, срок действия которого составляет не более, чем 72 часа со дня проведения исследования.

Вход на встречу по предварительному бронированию по телефону: 8 (912) 442-58-25

Начало встречи в 18:30, 14 октября.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+