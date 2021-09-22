В Шарканском районе Удмуртии отремонтировали зрительный зал в сельском доме культуры

Работы провели в рамках партийного проекта «Единой России».

Шаркан. Удмуртия. В доме культуры села Зюзино Шарканского района Удмуртии отремонтировали зрительный зал. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, учреждение стало участником федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой родины». В 2021 году на ремонт учреждения из бюджетов всех уровней выделили 1 млн рублей.

В зрительном зале заменили полы и двери, обустроили подвесные потолки, установили лампы. Провели огнезащитную обработку деревянных конструкций сцены и кровли, отремонтировали отмостку вокруг здания. Также специалисты проинспектировали автоматическую пожарную сигнализацию.

Отметим, что в Зюзинском сельском доме культуры работает семь клубных формирований и любительских объединений. Дети и подростки занимаются в театральном и инструментально-вокальном кружках. Для взрослых открыты объединения: образовательное «Я+ТЫ (семья)» и вокальное «Инзы». Люди с ограниченными возможностями здоровья посещают творческий клуб «Вдохновение».

Любительские коллективы дома культуры представляют Шарканский район на республиканских, межрегиональных фестивалях и конкурсах. Фольклорный коллектив «Чебересь кенакъес» под руководством Татьяны Хохряковой является визитной карточкой муниципального образования. Артистами ведётся активная работа по сохранению и популяризации национальных традиций.