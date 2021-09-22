Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

В рамках Года села в Удмуртии проведут форум сельской молодежи

13:45, 22 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В рамках Года села в Удмуртии проведут форум сельской молодежи
13:45, 22 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
14
0
#Удмуртия\n#форум\n#село\n#молодежь\n#развитие
Фото: pixabay.com
14
0

Участниками могут стать желающие от 16 до 35 лет.

Ижевск. Удмуртия. В детском оздоровительном лагере «Дружба» в Удмуртии пройдет форум сельской молодежи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие, приуроченное к Году села в регионе, состоится с 15 по 17 октября 2021 года. На него съедется сельская молодежь от 16 до 35 лет.

Форум проводят чтобы усовершенствовать процесс развития сельских территорий и вовлечь молодежь в общественную деятельность.

Для участников проведут мастер-классы и лекции, встречи с потенциальными работодателями и инвесторами, также их ждет работа над проектами.

Благодаря этому молодые люди повысят свои навыки в Soft skills (публичные выступления, переговоры, наставничество), проектной деятельности, творчестве и сохранении национальной самобытности, патриотическом воспитании молодежи и подрастающего поколения, реализации своего предпринимательского потенциала на селе.

Заявку на участие можно прислать до 10 октября 23:59. Более подробную информацию можно прочитать в группе удмуртского отделения Российского союза сельской молодежи в соцсети «ВКонтакте».

13:45, 22 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
14
0
#Удмуртия\n#форум\n#село\n#молодежь\n#развитие
?>