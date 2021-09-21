За 2021 год автоклубы побывали более чем в 300 населенных пунктах Удмуртии

С их помощью проводят не только мероприятия, но и собирают жителей на обсуждения о развитии сельских территорий.

Ижевск. Удмуртия. За 2021 год автоклубы устроили мероприятия в 332 населенных пунктах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В рамках национального проекта «Культура» в 8 районах республики работают 8 автоклубов: Балезинском, Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Игринском, Можгинском, Сарапульском и Увинском. В этих районах насчитывается около 800 населенных пунктов, в 529 из которых нет учреждений культуры. Это значит, что более 46 тыс. человек могли быть лишены культурно организованного досуга.

За 2021 год автоклубы совершили 302 выезда и посетили 332 сел и деревень. Они провели различные мероприятия на открытом воздухе для более 20 тыс. жителей Удмуртии.

С появлением автоклубов теперь в любых точках региона можно без проблем проводить акции и даже показывать фильмы. Теперь жители небольших сел могут принять участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Благодаря современному оборудованию, с которым не возникает проблем с подключением, в передвижных клубах не только проводят развлекательные мероприятия, но и устраивают собрания для жителей и обсуждения по поводу организации досуга и дальнейшего развития сельских территорий.