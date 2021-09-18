В Увинском и Завьяловском районах отремонтировали дома культуры

На один из объектов было выделено 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В двух районах Удмуртии завершился ремонт домов культуры в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В Поршур-Туклинском сельском доме культуры, расположенном в Увинском районе, поменяли полы, окна и двери. Внутри проведена отделка стен, выполнена отмостка по периметру здания, у входа установлен пандус. Всего было потрачено 2 млн рублей.

Дом культуры также участвовал в программе «Комплексное развитие сельских территорий». В её рамках заменили электросети, системы отопления, водоснабжения и т.д. Были приобретены мебель, световое оборудование, кресла и одежда сцены в зрительный зал.

На базе ДК действует 15 клубных секций, участниками которых являются 270 человек. Только за 2020 год сотрудники клуба провели 137 культурно-досуговых мероприятий.

«В 2021 году Поршур-Туклинский сельский дом культуры получил субсидию на сумму 343 тыс. рублей от Фонда президентских грантов на создание инклюзивной театральной академии «Шаг вперед», — говорится в сообщении.

Ремонт также завершился в культурном комплексе «Подшиваловский» Завьяловского района. Там были куплены новые кресла в зрительный зал на 202 человека.

Напомним, что в августе 2021 года в Глазовском и Ярском районах открылись три обновлённых дома культуры.