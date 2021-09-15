Стендаперы подвергнут критике рассказ «Туноос» удмуртского просветителя Яковлева

Комики на удмуртском языке расскажут впечатления о рассказе.

Ижевск. Удмуртия. Литературно-художественный журнал «Кенеш» и «Издательский дом национальной прессы» устраивают встречу книжного клуба «Молот-шоу» в национальной библиотеке Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба дома дружбы народов.

Под книжным клубом подразумевается выступление комиков, которые будут эмоционально обсуждать заранее выбранную книгу без прикрас. Рассказ удмуртского просветителя Константина Яковлева «Туноос» станет темой для критики на первой встрече клуба.

Заседание пройдет в день открытия обновленной Национальной библиотеки Удмуртии, 16 сентября, на втором этаже ее коворкинг-центра в 19:00.

В качестве гостей пригласили удмуртского поэта, певца Богдана Анфиногенова, писательницу, режиссёра и куратора Дарали Лели, писательницу и журналиста Марию Векшину и организатора удмуртского стендап-клуба Александра Бикузина. Вести это небольшое стендап-шоу станет главный редактор журнала «Кенеш», поэтесса Анастасия Шумилова.

Участники попробуют разобраться в актуальности этого рассказа в современное время, чем так интересен язык произведения и что различает современных мошенников от шарлатанов прошлого века. Но главное, что все обсуждение будет проходить на удмуртском языке. Прийти послушать выступления или даже поучаствовать в дискуссии могут все желающие старше 12 лет.

Напомним, что открытие обновленной Национальной библиотеки Удмуртской Республики пройдет 16 сентября.