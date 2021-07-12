Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

Представитель Удмуртии получил грант полмиллиона рублей на конкурсе молодёжных проектов

17:00, 12 июля, 2021
Андрей Бирюков
Представитель Удмуртии получил грант полмиллиона рублей на конкурсе молодёжных проектов
17:00, 12 июля, 2021
Андрей Бирюков
1510
0
#Удмуртия\n#конкурс\n#театр\n#культура
Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»
1510
0

Он показал проект студии актёрского мастерства для детей, владеющих удмуртским языком.

Симферополь. Крым. Представитель Удмуртии стал призёром грантового конкурса в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида». 

11 июля на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов подвели итоги. В число призёров вошёл Константин Никитин из Удмуртии. Он получил 590 тыс. рублей на реализацию проекта «Студия актерского мастерства «Выжыкыл» (Сказка)». 

По словам Константина, его идея рассчитана на детей, владеющих удмуртским языком. Представитель Удмуртии добавил, что его задача — раскрыть индивидуальность ребёнка и помочь ему стать разносторонней личностью.  

Всего на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов представили 31 проект. Комиссия рекомендовала присудить гранты одиннадцати из них. Общая сумма гранта составила чуть более 5 млн рублей.

17:00, 12 июля, 2021
Андрей Бирюков
1510
0
#Удмуртия\n#конкурс\n#театр\n#культура