Представитель Удмуртии получил грант полмиллиона рублей на конкурсе молодёжных проектов

Он показал проект студии актёрского мастерства для детей, владеющих удмуртским языком.

Симферополь. Крым. Представитель Удмуртии стал призёром грантового конкурса в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида».

11 июля на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов подвели итоги. В число призёров вошёл Константин Никитин из Удмуртии. Он получил 590 тыс. рублей на реализацию проекта «Студия актерского мастерства «Выжыкыл» (Сказка)».

По словам Константина, его идея рассчитана на детей, владеющих удмуртским языком. Представитель Удмуртии добавил, что его задача — раскрыть индивидуальность ребёнка и помочь ему стать разносторонней личностью.

Всего на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов представили 31 проект. Комиссия рекомендовала присудить гранты одиннадцати из них. Общая сумма гранта составила чуть более 5 млн рублей.