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В Ижевске открылась выставка документов истории Управления ФСБ по Удмуртии

18:04, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске открылась выставка документов истории Управления ФСБ по Удмуртии
18:04, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
956
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#культура
Фото: Архивная служба Удмуртии
956
0

Часть представленных материалов ранее была засекречена.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылась выставка документов, посвящённых истории Управления Федеральной службы безопасности по Удмуртии. Об этом сообщает Архивная служба Удмуртской Республики. 

В Центральном государственном архиве 21 июня открыли выставку документов с историей Управления ФСБ России по Удмуртии за 1921-1945 года. Экспозиция состоит из материалов как архивной службы, так и ФСБ. Часть представленных документов ранее была засекречена. Выставка показывает, как НКВД СССР работала над выявлением шпионов и диверсантов. 

Экспозиция состоит более чем из 50 документов и фотографий. Дополнили её памятники из музея Управления ФСБ. 

Выставка открыта с 21 июня по 5 июля в Центральном государственном архиве Удмуртии по адресу: Ижевск, улица Камбарская, 17. Возрастное ограничение 12+.  

18:04, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
956
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#культура