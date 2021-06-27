В Ижевске открылась выставка документов истории Управления ФСБ по Удмуртии

Часть представленных материалов ранее была засекречена.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылась выставка документов, посвящённых истории Управления Федеральной службы безопасности по Удмуртии. Об этом сообщает Архивная служба Удмуртской Республики.

В Центральном государственном архиве 21 июня открыли выставку документов с историей Управления ФСБ России по Удмуртии за 1921-1945 года. Экспозиция состоит из материалов как архивной службы, так и ФСБ. Часть представленных документов ранее была засекречена. Выставка показывает, как НКВД СССР работала над выявлением шпионов и диверсантов.

Экспозиция состоит более чем из 50 документов и фотографий. Дополнили её памятники из музея Управления ФСБ.

Выставка открыта с 21 июня по 5 июля в Центральном государственном архиве Удмуртии по адресу: Ижевск, улица Камбарская, 17. Возрастное ограничение 12+.