На набережной Воткинска пройдут бесплатные мастер-классы по танцам

Их будут проводить по четвергам для всех желающих.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска смогут потанцевать вечером на набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Каждый четверг в 18:30 на городской набережной будут проходить бесплатные мастер-классы по танцам. Горожане попробуют себя в бальных танцах, польке и краковнике.

По пятницам на эстраде в Парке Победы будут выступать вокальные студии дворца в формате open-air. Любой желающий сможет не только послушать, но и спеть свои любимые современные песни.

Проект «Танцы на набережной» запускается уже второй год подряд. Прошлым летом люди также приходили на набережную и учились танцевать самбу, ча-ча-ча, вальс и другие танцы.