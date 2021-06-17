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На набережной Воткинска пройдут бесплатные мастер-классы по танцам

10:21, 17 июня, 2021
Екатерина Сентемова
На набережной Воткинска пройдут бесплатные мастер-классы по танцам
10:21, 17 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#танцы\n#песня\n#мастер-класс\n#набережная
Фото: https://vk.com/votkinsk_ru
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Их будут проводить по четвергам для всех желающих.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска смогут потанцевать вечером на набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Каждый четверг в 18:30 на городской набережной будут проходить бесплатные мастер-классы по танцам. Горожане попробуют себя в бальных танцах, польке и краковнике.

По пятницам на эстраде в Парке Победы будут выступать вокальные студии дворца в формате open-air. Любой желающий сможет не только послушать, но и спеть свои любимые современные песни.

Проект «Танцы на набережной» запускается уже второй год подряд. Прошлым летом люди также приходили на набережную и учились танцевать самбу, ча-ча-ча, вальс и другие танцы.

10:21, 17 июня, 2021
Екатерина Сентемова
381
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#танцы\n#песня\n#мастер-класс\n#набережная