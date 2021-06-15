В Ижевске открылся сад на основе элементов удмуртской идентичности

Он создан для сохранения национальных черт в садово-парковом искусстве.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли этнический «Удмуртский сад», собравший в себе национальные черты народа.

15 июня на территории Удмуртского федерального исследовательского центра прошло открытие экспозиции «Удмуртский сад». Ее создали научные сотрудники отдела интродукции и акклиматизации растений в честь 30-летия своего отдела.

Директор Удмуртского федерального исследовательского центра Михаил Альес и автор идеи Александр Федоров совместно перерезали красную ленту, тем самым открыв территорию для посетителей.

В знак уважения к традициям удмуртского народа гости посадили рябину, которая будет защищать сад от злых духов. А знаменитые «Бабушки из Бураново» не только исполнили песни на удмуртском языке, но и угостили всех своими перепечами и травяным чаем.

Заведующий отделом интродукции и акклиматизации растений Александр Федоров рассказал им о концепции территории и разработке идеи, которая началась еще в 2019 году.

Главная идея «Удмуртского сада» заключается в сохранении и развитии национальных черт в садово-парковом искусстве и строительстве.

«В основе создания экспозиции лежат вековые традиции садово-паркового искусства, а также отношение удмуртов к природе, их взгляд на взаимодействие человека и вселенной и, конечно, современные планировочные приемы, актуальные для настоящего времени», - сообщил Александр Федоров.

Ученые, ландшафтные дизайнеры и культурологи Удмуртии создали концепцию сада, основанную на элементах удмуртской идентичности и подходящую под местные климатические условия.

Центральным композиционным элементом являются деревянные ворота. Они символизируют вход в мир, где человек живет в гармонии с природой.

Издревле природа считается обиталищем богов, поэтому многие растения и элементы парка связаны с удмуртским эпосом. Сосна символизирует бога неба, ель – бога погоды, а береза – бога плодородия.

Удмуртия считается холмистым регионом, а также родниковым краем, поэтому без искусственных холмов и родника не обошлось. На холме прекрасно вписалась посаженная земляника, а небольшой пруд украшают всеми известные италмасы.