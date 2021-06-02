Эксперты из 30 субъектов обсудят сохранение культурного наследия.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский форум финно-угорских народов пройдет в Ижевске 3 и 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Форум 2021 года – историческое продолжение I Съезда финно-угорских народов, который состоялся в 1992 году в столице Удмуртии. Планируется, что мероприятие станет регулярным.

В этом году в Ижевск приедут делегации из более чем 30 субъектов России. На форуме эксперты обсудят сотрудничество финно-угорских народов, рассмотрят вопросы сохранения культурного наследия, новые механизмы продвижения языков, развитие молодежных проектов в данном направлении.

После того как будут сняты пандемийные ограничения, на всероссийский форум будут приглашать представителей из других стран.

Концерт – еще одна часть форума. На Центральной площади Ижевска выступят артисты из финно-угорских регионов. В 17:30 фестиваль стартует с мастер-класса по удмуртскому танцу, затем выступят представители других регионов - саамский фольклорный коллектив «Елле» из Мурманской области, карельский рэпер Ondrei, бесермянский народный ансамбль «Азвесь крезь» и другие. Весь вечер можно будет посмотреть на коллекции костюмов в стиле этно театра моды «Квилт».

Кроме того, с 12:00 до 22:00 желающие смогут купить изделия от народных мастеров из разных районов Удмуртии.