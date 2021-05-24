В Ижевске пройдет фестиваль парковой скульптуры

Деревянные изваяния будут посвящены легендам удмуртского народа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится региональный фестиваль парковой скульптуры. Он пройдет с 7 по 12 июня на открытой площадке республиканской детской школы искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фестиваль посвящен памяти заслуженного работника культуры России и Удмуртии, лауреата государственных премий Рафхата Каримова. На протяжении почти 30 лет он возглавлял Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел.

В 2002 году Рафхат Каримов стал идейным вдохновителем и организатором фестивалей монументального искусства, благодаря которым парки и зоны отдыха в городах и районах республики украшают более 700 скульптур.

Темой нынешнего фестиваля станут мифы и легенды удмуртского народа. В конкурсе участвуют 10 мастеров - резчиков по дереву, скульпторов и художников. В течение 5 дней они будут работать над созданием деревянных скульптур, малых архитектурных форм и других арт-объектов.

Понаблюдать за процессом смогут все желающие. Готовые работы будут представлены на территории республиканской детской школы искусств. Она расположена в Ижевске на улице Карла Маркса, 273а.