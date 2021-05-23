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В Ижевске открылась выставка документов, посвящённых голоду в Удмуртии и Марий Эл

16:50, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске открылась выставка документов, посвящённых голоду в Удмуртии и Марий Эл
16:50, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Марий Эл\n#голод\n#история\n#СССР\n#архивы Удмуртии
Фото: Архивная служба Удмуртии
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Она собрана из архивов двух республик и включает три раздела.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылась выставка документов, посвящённых голоду в 1921-1923 годах. Об этом сообщает Архивная служба Удмуртии. 

18 мая в Ижевске открылась межрегиональная выставка архивных документов, связанных с голодом на территории Волго-Камского региона. Она состоит из архивов Удмуртии и Марий Эл. 

Всего экспозиция включает в себя три раздела: в первом описываются причины голода в Вотской и Марийской автономиях. Во втором рассказывают о мерах поддержки населения — как со стороны государства, так и со стороны зарубежных организаций. В последнем, третьем, разделе представлены свидетельства ликвидации последствий голода. Часть материалов представлена впервые. 

Выставка открыта с 18 мая по 1 июня в Центральном государственном архиве Удмуртии по адресу: Ижевск, улица Камбарская, 17. Возрастное ограничение 14+.  

16:50, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
488
0
#Удмуртия\n#Марий Эл\n#голод\n#история\n#СССР\n#архивы Удмуртии