В Ижевске открылась выставка документов, посвящённых голоду в Удмуртии и Марий Эл

Она собрана из архивов двух республик и включает три раздела.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылась выставка документов, посвящённых голоду в 1921-1923 годах. Об этом сообщает Архивная служба Удмуртии.

18 мая в Ижевске открылась межрегиональная выставка архивных документов, связанных с голодом на территории Волго-Камского региона. Она состоит из архивов Удмуртии и Марий Эл.

Всего экспозиция включает в себя три раздела: в первом описываются причины голода в Вотской и Марийской автономиях. Во втором рассказывают о мерах поддержки населения — как со стороны государства, так и со стороны зарубежных организаций. В последнем, третьем, разделе представлены свидетельства ликвидации последствий голода. Часть материалов представлена впервые.

Выставка открыта с 18 мая по 1 июня в Центральном государственном архиве Удмуртии по адресу: Ижевск, улица Камбарская, 17. Возрастное ограничение 14+.