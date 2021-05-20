В Ижевске на создание документального фильма об Энвиле Касимове собрали четверть нужной суммы

Авторы картины изучают архивные документы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на съемки фильма об Энвиле Касимове собрали четверть необходимой суммы. Об этом сообщается на странице художника в соцсети «Фейсбук».

Для создания ленты авторы поднимают архивы, изучают интервью художника. Одним из них они поделились в соцсетях. В этом интервью 1995 года для ТК «Арсенал» Энвиль рассказывает не только о создании клуба «Ю-dance», но и упоминает искусство Ижевска и мифы вокруг города.

Съемочная группа уже побывала в «Артлесе» - месте, где жил и творил художник последние годы жизни. В этом месте собрана вся коллекция современного искусства Энвиля.

Также удалось заснять редакцию «Удмуртской правды», главредом которой он являлся, и Полиграфкомбинат, где печатают газеты, поскольку много времени Энвиль посвящал их изданию.

Напомним, что съемки документального фильма начались еще в апреле 2021 года. Тогда же открыли сбор пожертвований, на котором за первые выходные удалось собрать 40 тыс. рублей. Для создания всей кинокартины авторы планируют получить 500 тыс. рублей. На данный момент скоплено 116 551 рублей.

Показ фильма должен состояться в июле 2021 года.

Сбор средств на дальнейшие съемки продолжается на краудфандинговой площадке.