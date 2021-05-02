Участников ждут экскурсии, мастер-классы, флешмобы, спектакли и даже концерты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт «Ночь музеев». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

Мероприятие посвящено Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Акция «Ночь музеев» пройдёт в субботу, 15 мая. Организаторы хотят обратить внимание посетителей на то, что музеи — не просто учреждения и хранители культурных ценностей. Это ещё и место, где создаются достижения человечества в разных сферах жизни.

Музеи Удмуртии предлагают участникам экскурсии, мастер-классы, флешмобы, спектакли и даже концерты. Полная программа доступна на сайте Минкультуры Удмуртии.