Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

В Удмуртии пройдёт «Ночь музеев»

16:20, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии пройдёт «Ночь музеев»
16:20, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
276
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#культура\n#музей
Фото: ИА «Сусанин»
276
0

Участников ждут экскурсии, мастер-классы, флешмобы, спектакли и даже концерты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт «Ночь музеев». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики. 

Мероприятие посвящено Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Акция «Ночь музеев» пройдёт в субботу, 15 мая. Организаторы хотят обратить внимание посетителей на то, что музеи — не просто учреждения и хранители культурных ценностей. Это ещё и место, где создаются достижения человечества в разных сферах жизни. 

Музеи Удмуртии предлагают участникам экскурсии, мастер-классы, флешмобы, спектакли и даже концерты. Полная программа доступна на сайте Минкультуры Удмуртии.

16:20, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
276
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#культура\n#музей