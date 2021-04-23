Финалы «Театрального Приволжья» будут проходить в Удмуртии

Республика станет домом для театрального фестиваля.

Ижевск. Удмуртия. Финалы фестиваля «Театрального Приволжья» будут проходить в Удмуртии. Об этом на награждении победителей творческого состязания сообщил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

«Руководством Удмуртии много было сделано, результаты на самом деле видны. Принято решение, что для фестиваля будет республика домом. <…> И эксперты, и актеры, которые участвовали в этом событии, говорят, что очень теплое, заинтересованное отношение мы видим в Удмуртии», - сказал Игорь Комаров.

В качестве поддержки актеров планируется транслировать спектакли любительских театров на телеканалах, а лучшие детские и молодежные постановки можно будет увидеть на большой сцене.

По словам главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, в регионе насчитывается 472 любительских коллектива, в которых задействованы около 5000 жителей разного возраста. «Наверное можно уверенно сказать, что Удмуртия – театральный регион», - подчеркнул глава.

«Театральное Приволжье» - фестиваль детских и молодежных коллективов, стартовавший в сентябре 2020 года. Всего в этом сезоне в конкурсе приняли участие 416 театральных коллективов и около 5 тыс. актеров.

Лауреатов награждают в номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детских спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший спектакль, раскрывающий тематику года», а также победители конкурса афиш. Лауреаты среди детских и школьных театров получат денежные гранты на новые театральные постановки, а режиссеры, актеры и авторы афиш, ставшие лучшими, становятся обладателями ценных призов и подарков.