Благотворительный концерт фортепианной музыки пройдет в Ижевске

Организаторы планируют собрать средства для помощи 6-летней девочке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет благотворительный концерт фортепианной музыки «Дети детям». Как сообщают организаторы, 24 апреля этого года в 17:30 горожане смогут не только насладиться выступлением талантливых исполнителей, но и помочь в сборе средств больному ребёнку.

В зале Республиканского музыкального колледжа сыграют лауреаты международных, российских и региональных конкурсов. Концерт – это возможность собрать деньги на лечение 6-летней Коралины Сальниковой. У девочки врожденный порок развития капилляров кожи, из-за которого на теле появляются красные пятна. Ей необходимо пройти 10-15 курсов хирургического лазерного лечения в Центре сосудистой патологии в Москве. Стоимость каждого курса составляет около 73 тыс. рублей. Два этапа уже позади, и пятна начали бледнеть.

Билеты на концерт стоят 250 рублей на двух человек. Купить их можно заранее в детских школах искусств, фонде «Эра милосердия» или при входе.

Подготовила Юлия Мутных