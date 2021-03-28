В Удмуртии объявили итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Республику на конкурсе представляли театр «Точка» и студия «Золотой ключик».



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 27 марта объявили итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Центральной площадкой подведения итогов стала Удмуртская государственная филармония, где велась трансляция.

В финале за победу боролись 28 творческих коллективов из 14 регионов. Удмуртию среди детских коллективов представлял театр «Точка» из Сарапула, а в категории молодежных коллективов - экспериментальный театр-студия «Золотой ключик» из Воткинска.

Каждый регион, поочередно подключаясь к трансляции, объявлял результаты голосования экспертного жюри. Отдать голос своему участнику было нельзя. Победителей определили по сумме баллов.

Таким образом, лучшим детским спектаклем стала «Шинель» образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» Самарской области. Среди молодежных спектаклей больше всех жюри понравилась «Страна слепых» коллектива «Абрикосовый сад» Чувашской Республики. Работы режиссеров этих спектаклей также признаны лучшими.

Среди актеров в детской номинации победили Денис Бахолдин из Пензенской области и Дарья Фомина из Чувашской Республики. В молодежной категории актерскими способностями отличились Александр Чернов и Кристина Никифорова из Чувашии.

Дополнительная тематическая номинация была посвящена Году памяти и славы-2020. Главный приз получил спектакль «В списках не значился» театра-студии «У Лукоморья» Ульяновской области и спектакль «У войны не женское лицо» народного ТЮЗ «Маска» Республики Марий Эл.

Награждение победителей пройдет в Удмуртии в апреле. Помимо памятных знаков ребята получат гранты на постановку нового спектакля.

Техническим партнером мероприятия выступил "Ростелеком". Оператор подключил в здании филармонии скоростной интернет для трансляции фестиваля в прямом эфире.

Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО "Ростелеком":

Компания традиционно поддерживает проведение "Театрального Приволжья" в Удмуртии. Благодаря цифровым возможностям "Ростелекома" участники мероприятия из разных регионов могли видеть друг друга во время прямых включений, а зрители и поклонники артистов - наслаждаться подведением итогов конкурса онлайн в высоком качестве.