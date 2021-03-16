Шесть юных музыкантов из Удмуртии получат стипендию от фонда «Новые имена»

Всего на конкурс подали 300 заявок.

Ижевск. Удмуртия. Шестеро юных музыкантов из Удмуртии стали победителями марафона искусств «На родине Чайковского» и стипендиатами фонда «Новые имена» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В воскресенье, 14 марта, в Ижевске завершился V марафон искусств «На родине Чайковского». Его организаторами выступили Удмуртская государственная филармония и Детская школа искусств №2. Всего на конкурс подали 300 заявок, прослушивания проходили по видео.

13 марта состоялись очные слушания претендентов на стипендию фонда «Новые имена», 14 марта наставники давали юным музыкантам мастер-классы по игре на фортепиано, скрипке, аккордеону и флейте.

Победителями марафона стали Элина Вахрушева (скрипка), Данил Краснопёров, Максим Логинов (фортепиано), Елизавета Плюснина (домра), Лидия Рязанова (флейта) и Матвей Чирков (кларнет). Они же получат стипендию и смогут принять участие в летней творческой смене фонда «Новые имена», президентом которого является пианист и народный артист России Денис Мацуев. Цель организации — поиск, отбор и поддержка молодых музыкантов, художников и поэтов.

Финалисты конкурса выступят с Государственным симфоническим оркестром Удмуртии в 4 городах республики: 20 марта в Филармонии в Ижевске, 22 марта — в культурном центре «Россия» в Глазове, 29 марта – во Дворце культуры Радиозавода в Сарапуле и 30 марта – во Дворце культуры «Юбилейный» в Воткинске.