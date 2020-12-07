63 новых инструмента получили школы искусств Ижевска

Всего по нацпроекту «Культура» на оснащение школ искусств Ижевска было выделено 27,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Школы искусств Ижевска в этом году получили 63 новых музыкальных инструмента. Обновление материальной базы проводится благодаря участию в национальном проекте «Культура», инициированном президентом России Владимиром Путиным.

Всего по национальному проекту на оснащение школ искусств Ижевска было направлено 27,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 21,9 млн рублей, 5,1 млн рублей - из регионального бюджета, остальные средства поступили из бюджета города. Кроме того, были привлечены внебюджетные средства школ искусств в размере 60 тыс. рублей.

Для юных музыкантов приобрели 63 новых музыкальных инструмента - 27 пианино, 6 роялей, аккордеоны, балалайки, скрипки, синтезаторы, гитары и другие. Более 260 единиц натурного фонда, натюрмортные столы, мольберты переданы начинающим художникам Ижевска. В концертные залы учреждений поступили новые кресла, в ученические классы - комплекты технического оборудования и учебные пособия.

Обновилась материальная база детских школ искусств №1 имени Корепанова, №2 имени Чайковского, №№7, 8, 9, 12. Часть музыкальных инструментов и оборудования, приобретенных ДШИ, были переданы в другие школы искусств города: №№3, 4, 5, 6, 10, 13.