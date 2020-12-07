Художники из Удмуртии могут получить поддержку для организации своей выставки в Москве

К участию в конкурсе приглашают мастеров до 40 лет.

Ижевск. Удмуртия. Художников из Удмуртии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Nova art». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Художникам предлагают поразмышлять на тему «Новая кожа: миф технологического тела», изобразить новую человеческую идентичность, ее границы и механизмы создания политических мифов.

Принять участие в конкурсе могут художники до 40 лет включительно, которые заняты в выставочной деятельности не более 10 лет. Также к участию приглашают мастеров, которые не сотрудничают на постоянно основе с коммерческой галереей.

В итоге будут выбраны 12 лучших. Они получат возможность организовать выставку в галереях Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Москвы, поучаствовать в арт-резиденциях Москвы и Хельсинки.

Также у победителей будет возможность пройти обучение в школах современного искусства и дизайна, обучение в институте «База», мастер-классы в СПГХПА имени Александра Штиглица и других. Также художники смогут представить прототипы своих проектов на финальной выставке в Санкт-Петербурге.