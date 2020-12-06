Священник можгинской церкви в одиночку реставрирует иконостас 18 века

Последние работы по поддержанию состояния реликвии проходили 30 лет назад.





Можга. Удмуртия. Настоятель Казанско-Богородицкого храма Можги Николай Ангелич в одиночку реставрирует старинный иконостас. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия»

Для республики это уникальный объект. Деревянный иконостас, высотой почти 20 метров, занимает пространство от пола и до потолка. Он украшен настоящей позолоченной краской. В последний раз реликвию реставрировали почти 30 лет назад.

Взамен ветхих элементов были изготовлены их точные копии, которые покрыли поталем — имитацией сусального золота.