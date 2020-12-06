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Священник можгинской церкви в одиночку реставрирует иконостас 18 века

12:10, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
Священник можгинской церкви в одиночку реставрирует иконостас 18 века
12:10, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Можга\n#Удмуртия\n#история\n#религия\n#реставрация\n#Русская Православная Церквь
Фото: скриншот из видео
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Последние работы по поддержанию состояния реликвии проходили 30 лет назад.

Можга. Удмуртия. Настоятель Казанско-Богородицкого храма Можги Николай Ангелич в одиночку реставрирует старинный иконостас. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».
Для республики это уникальный объект. Деревянный иконостас, высотой почти 20 метров, занимает пространство от пола и до потолка. Он украшен настоящей позолоченной краской. В последний раз реликвию реставрировали почти 30 лет назад.
Взамен ветхих элементов были изготовлены их точные копии, которые покрыли поталем — имитацией сусального золота.
12:10, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
350
0
#Можга\n#Удмуртия\n#история\n#религия\n#реставрация\n#Русская Православная Церквь