Музей искусств в Удмуртии начал собирать экспонаты 18-20 веков на новую выставку

Учреждение ждет помощи от жителей.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предложили пополнить фонд Республиканского музея изобразительных искусств. Об этом сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «Вконтакте».



Музей примет экспонаты 18, 19 веков и начала 20 века. Это могут быть предметы интерьера, украшения, посуда, игрушки, книги и открытки, журналы и альбомы об искусстве, скульптура, живопись, графика, плакаты, предметы декоративно-прикладного искусства и иконы.

Новые экспонат станут частью музейной коллекции и будут представлены на виртуальной выставке.



Подробнее об условиях акции можно узнать по телефону: 43-17-85, по электронной почте exmas@urmii.ru, а также в личных сообщениях сообщества «Вконтакте».