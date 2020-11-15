В рамках акции запланировано несколько концертов, которые пройдут в режиме онлайн.

Ижевск. Удмуртия. Дни коми-пермяцкой культуры стартовали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.

Так, все желающие смогут увидеть традиционные коми-пермяцких костюмы, изделия коми-пермяцких мастеров и художников. Аутентичные старинные сарафаны с богатой набойкой, рубахи, пояса, ткани, а также современные реконструкции головных уборов, поясов и тканей представлены на выставке в Доме дружбы народов.

28 и 29 ноября там же пройдут мастер-классы по работе с глиной, берестой, плетению поясов, обвинской росписи и набойке по ткани.

«Кроме того, посетители Дней коми-пермяцкой культуры смогут продегустировать блюда от ресторана «Национальнӧй». Группы для мастер-классов и посещения дегустации будут приниматься с соблюдением мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, по предварительной записи», – отмечается в сообщении.

Также в рамках акции запланировано несколько концертов, которые пройдут в режиме онлайн. Так, 27 ноября в 19:00 пройдет открытие Дней коми-пермяцкой культуры с гала-концертом лучших коми-пермяцких коллективов, в том числе «Виль шы», «Шай-Май», «Мича асыв» «Шондiбан», номерами детских школ искусств.

28 ноября в 11:00 пройдёт концерт Фольклорного ансамбля «Мича асыв» из села Большая Коча, а в 19:00 – выступление зажигательной фолк-группы «Шай-Май».

29 ноября в 19:00 акция завершится финальным концертом этнического проекта «Виль шы». Посмотреть концерты можно в группе «Творческое пространство АРТкад» в соцсети «Вконтакте» и на канале YouTube.

Телефоны для записи на выставку, мастер-классы, дегустацию коми-пермяцкой кухни (участие бесплатное): 8-950-811-30-11, 63-10-62.