В Удмуртии пройдет фольклорный фестиваль «Воршуд»

Исполнители из стран зарубежья присоединятся в формате онлайн.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 17 по 21 сентября пройдет фольклорный фестиваль «Воршуд». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

В этом году фестиваль получил грант Российского фонда культуры. Мероприятие будет посвящено традиционным инструментам и аутентичному пению, его гостями станут молодежные коллективы из республик Коми, Марий Эл, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исполнители из стран зарубежья присоединятся в формате онлайн.

Программа фестиваля:

17 сентября

17:00 - 19:00 – открытие фестиваля. Хедлайнеры: Надежда Уткина, государственный ансамбль «Айкай». Выставки и мастер-классы (парк культуры и отдыха имени Кирова, Ижевск).

18 сентября

10:00 - 12:30 – народное гуляние в родовой усадьбе «Мумы дор» (Ижевск, улица Полевская, 2);

16:00 - 20:00 – праздник традиционной музыки в Игринском и Якшур-Бодьинском районах; круглые столы на тему «Нематериальное культурное наследие в локальной традиции».

19 сентября

13:00 – открытие выставки «Бесермяне – возрожденная красота» в музее-заповеднике «Лудорвай»;

15:00 – концерт творческих коллективов-участников фестиваля «Воршуд».

20 сентября

15:00 - 17:00 – закрытие фестиваля с участием творческого объединения «Эктоника», выставки и мастер-классы (набережная Ижевского пруда).

Мероприятие пройдет при соблюдении всех санитарных норм.