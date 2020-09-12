Театральный сквер появился в Ижевске

Главы города Олег Бекмеметьев уверен - это замечательное место для творчества.

Ижевск. Удмуртия. Благоустроенный сквер у театра «Молодой человек» в Ижевске торжественно открыли 11 сентября. Работы по обустройству территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы инициативного бюджетирования велись с июня, но задумка создать сквер появилась еще 2,5 года назад.

Театральный двор станет новым местом притяжения горожан. «Эта площадка в ближайшее время, наверняка, обойдет по количеству своих почитателей Центральную площадь», - сказал глава города Олег Бекмеметьев.

В сквере облагородили кустарники, обновили покрытие, обустроили систему водоотведения, установили малые архитектурные формы и тематические элементы - кресла-качалки, стулья, деревянную мини-сцену. Рядом оборудовали велопарковку и автостоянку,

В планах артистов - создать на улице амфитеатр, а на стене здания театра транслировать спектакли. Кроме того, на благоустроенной площадке артисты намерены показывать спектакли и проводить праздники.

«Сама жизнь подталкивает нас к тому, что мы выходим из пространства зрительного зала на улицу. Мы планируем здесь показывать спектакли в летний период. Запрос на уличные мероприятия есть. В этом году мы участвовали в фестивале «Лето в городе», и почувствовали, как людям нужен праздник, небольшой, локальный», - рассказала директор театра Елена Столова.

В благоустройстве нового общественного пространства принимали участие сами актеры, подключились и работники муниципальных предприятий, студенты и преподаватели Ижевского монтажного техникума, Радиотехнического лицея, жители близлежащих домов. «Эта территория неспроста такая замечательная, потому что ее создавали с душой, своими руками», - отметил Олег Бекмеметьев.

Открытие завершилось красочным фейерверком.

Напомним, в 2020 году на фасаде здания появилась вывеска с названием театра, в зрительном зале учреждения заменили кресла, которые прослужили более 40 лет, в настоящее время в помещениях ведется косметический ремонт. Также учреждение получило 500 тыс. рублей из муниципального бюджета на закупку световой и звуковой аппаратуры.