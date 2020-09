Памятник павшим воинам восстановили в Камбарском районе при поддержке агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»

Камбарка. Удмуртия. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Камбарском районе открыли отреставрированный памятник. Мемориал восстановили при поддержке агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» в рамках корпоративной программы «Живые павшим обязаны вечно».

Мемориальный комплекс «Защитникам Родины от благодарных земляков-граждан» установили в центре села Кама еще в 1975 году. В ходе реставрации с памятника полностью убрали старую штукатурку и заново нанесли покрытие, установили ограждение, восстановили фигуру солдата, а также обновили слэбы с именами 108 героев, которые не вернулись с фронта.

Площадь у мемориала — точка притяжения в селе Кама. «Это у нас место, где собираются всем поселком. Здесь отмечают праздники, проходят торжества», — рассказала жительница села Камилла Кищенко.

По словам главы Камбарского района Александра Поддубского, позже площадь у обновленного памятника полностью реконструируют. Планируется, что там появится зона отдыха.

Мемориал в Камбарском районе — не единственный памятник в Удмуртии, восстановленный благодаря «КОМОС ГРУПП». Агрохолдинг финансировал реставрацию объектов в Кезском, Киясовском, Завьяловском и Сарапульском районах.

«Компания «КОМОС ГРУПП» в лице генерального директора Андрея Васильевича Шутова уделяет большое внимание именно патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти будущих поколений. За эти годы мы отремонтировали или установили 21 памятник. Мы обязательно продолжим этот проект», — рассказал заместитель гендиректора по развитию сельскохозяйственного производства ООО «КОМОС ГРУПП» Александр Коробейников.

Недавно компания перечислила 1 млн рублей на реконструкцию «Аллеи мужества» в Глазове. В сквере около городского военкомата обустроили пешеходные дорожки, установили памятную стелу и мемориальные доски с именами глазовчан, павших в локальных войнах. На площадке смогут проводить торжественные мероприятия. Также проектом предусмотрено озеленение, новое освещение, а также оборудование объектов инфраструктуры.

