Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»-2020: программа мероприятий на 6 сентября

Гости могут посетить 3 площадки.





Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии пройдет последний день фестиваля «Читай, Ижевск!». Он завершает книжную неделю.

Напомним, тема фестиваля 2020 года — «ЧИЖ многонациональный». Она приурочена к 260-летию со дня основания Ижевска. В воскресенье, 6 сентября, гостей ждут на следующих мероприятиях.

Шатер и сцена за фонтаном:



10:00 — спектакль театра кукол Удмуртии «Кто сказал МЯУ?»;

11:00 — ЭтноРазгуляй: РУССКИЕ;

12:00 — клуб детских писателей;

13:00 — ЭтноРазгуляй: АЗЕРБАЙДЖАНЕ;

13:30 — Богдан Анфиногенов, презентация сборника стихов современных удмуртских поэтов;

14:00 — ЭтноРазгуляй: ТАТАРЫ;

14:30 — ЭтноРазгуляй: ЕВРЕИ;

15:00 — подведение итогов конкурсов «Моя многонациональная семья» и «Сказочный герой моего народа»;

15:30 — ЭтноРазгуляй: МАРИЙЦЫ;

16:00 — презентация «Родословной книги Камско-Вятского региона»;

17:00 — награждение победителей Литературной премии журнала «Луч»;

17:30 — награждение победителей творческого конкурса «Мой дом — моя крепость»;

18:00 — ЭтноРазгуляй: КАЗАКИ.



Мастер-классы (лужайка за фонтаном):



11:00-13:00 — квест «Как Лопшо Педунь шуд искал»;

11:00-12:00 — мастер-класс по созданию комикса «Легенда о волшебном быке»;

12:00-14:00 — занятие по лепке из глины «Вырос славный урожай»;

12:00-14:00 — роспись деревянных значков «Рыжий лист кленовый»;

13:00-14:00 — мастер-класс по росписи деревянных значков «Я люблю Ижевск!»;



14:00-15:00 — сердечко из бумажных трубочек;



13:00-14:00 — урок по созданию восковой свечи;



13:00-14:00 — «Жил-был пес»: магнит из фетра по украинской сказке;



14:00-15:00 —посткроссеры;



14:00-15:00 — роспись деревянных значков «Три медведя»;



15:00-16:30 —ЧиЖик из газетных трубочек;

15:00-16:30 — урок по валянию «Теплые подарки»;



15:00-16:00 — мастер-класс по родословному древу;



16:00-18:00 — квест «Как Лопшо Педунь шуд искал»;



16:30-18:00 — мастер-класс по валянию «Валенки-шептуны»;



16:00-17:00 — занятие по рисованию «Цветок солнца»;



17:00-18:00 — ЭКОсортировка.

Семейная площадка (лужайка за фонтаном):



10:00 — мастер-класс «Обереги и талисманы»;

11:00 — занятия «Удмуртский для русских» и «Узбекская тюбетейка»;



12:00 — игра-мемо «Богатырские забавы» и мастер-класс «Привет из Удмуртии»;



13:00 — творческий флешмоб «Чебер Удмурт Чушкон», игра-мемо «Удмуртский алфавит» и удмуртские игры «Ойдолэ шудом»;



13:00 — народные игры;



14:00 — мастер-классы «Шунды» (полимерная глина);

14:00-18:00 — занятие по скорочтению;

15:00 — интеллектуальная игра «Четвертый лишний»;



16:00 — театрализованная постановка «Мужик и Солнце» театра «Вишневый садик» и мастер-класс «Театральная маска в этностиле»;

17:00 — мастер-класс «Книжная закладка с орнаментом»;



18:00 — громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Плохие приятели»;



18:00 — усатая вечеринка с Лопшо Педунем.

С программой фестиваля на 5 сентября можно ознакомиться по ссылке.