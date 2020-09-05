Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»-2020: программа мероприятий на 6 сентября

Гости могут посетить 3 площадки.
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии пройдет последний день фестиваля «Читай, Ижевск!». Он завершает книжную неделю.
Напомним, тема фестиваля 2020 года — «ЧИЖ многонациональный». Она приурочена к 260-летию со дня основания Ижевска. В воскресенье, 6 сентября, гостей ждут на следующих мероприятиях.
Шатер и сцена за фонтаном:
10:00 — спектакль театра кукол Удмуртии «Кто сказал МЯУ?»;
11:00 — ЭтноРазгуляй: РУССКИЕ;
12:00 — клуб детских писателей;
13:00 — ЭтноРазгуляй: АЗЕРБАЙДЖАНЕ;
13:30 — Богдан Анфиногенов, презентация сборника стихов современных удмуртских поэтов;
14:00 — ЭтноРазгуляй: ТАТАРЫ;
14:30 — ЭтноРазгуляй: ЕВРЕИ;
15:00 — подведение итогов конкурсов «Моя многонациональная семья» и «Сказочный герой моего народа»;
15:30 — ЭтноРазгуляй: МАРИЙЦЫ;
16:00 — презентация «Родословной книги Камско-Вятского региона»;
17:00 — награждение победителей Литературной премии журнала «Луч»;
17:30 — награждение победителей творческого конкурса «Мой дом — моя крепость»;
18:00 — ЭтноРазгуляй: КАЗАКИ.
Мастер-классы (лужайка за фонтаном):
11:00-13:00 — квест «Как Лопшо Педунь шуд искал»;
11:00-12:00 — мастер-класс по созданию комикса «Легенда о волшебном быке»;
12:00-14:00 — занятие по лепке из глины «Вырос славный урожай»;
12:00-14:00 — роспись деревянных значков «Рыжий лист кленовый»;
13:00-14:00 — мастер-класс по росписи деревянных значков «Я люблю Ижевск!»;
14:00-15:00 — сердечко из бумажных трубочек;
13:00-14:00 — урок по созданию восковой свечи;
13:00-14:00 — «Жил-был пес»: магнит из фетра по украинской сказке;
14:00-15:00 —посткроссеры;
14:00-15:00 — роспись деревянных значков «Три медведя»;
15:00-16:30 —ЧиЖик из газетных трубочек;
15:00-16:30 — урок по валянию «Теплые подарки»;
15:00-16:00 — мастер-класс по родословному древу;
16:00-18:00 — квест «Как Лопшо Педунь шуд искал»;
16:30-18:00 — мастер-класс по валянию «Валенки-шептуны»;
16:00-17:00 — занятие по рисованию «Цветок солнца»;
17:00-18:00 — ЭКОсортировка.
Семейная площадка (лужайка за фонтаном):
10:00 — мастер-класс «Обереги и талисманы»;
11:00 — занятия «Удмуртский для русских» и «Узбекская тюбетейка»;
12:00 — игра-мемо «Богатырские забавы» и мастер-класс «Привет из Удмуртии»;
13:00 — творческий флешмоб «Чебер Удмурт Чушкон», игра-мемо «Удмуртский алфавит» и удмуртские игры «Ойдолэ шудом»;
13:00 — народные игры;
14:00 — мастер-классы «Шунды» (полимерная глина);
14:00-18:00 — занятие по скорочтению;
15:00 — интеллектуальная игра «Четвертый лишний»;
16:00 — театрализованная постановка «Мужик и Солнце» театра «Вишневый садик» и мастер-класс «Театральная маска в этностиле»;
17:00 — мастер-класс «Книжная закладка с орнаментом»;
18:00 — громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Плохие приятели»;
18:00 — усатая вечеринка с Лопшо Педунем.
С программой фестиваля на 5 сентября можно ознакомиться по ссылке.