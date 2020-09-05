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Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»-2020: программа мероприятий на 6 сентября

14:20, 05 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»-2020: программа мероприятий на 6 сентября
14:20, 05 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
557
0
#культура\n#Ижевск\n#расписание мероприятий\n#книги\n#Удмуртия\n#чтение
Фото: vk.com/chitaiizhevsk
557
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Гости могут посетить 3 площадки.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии пройдет последний день фестиваля «Читай, Ижевск!». Он завершает книжную неделю.

Напомним, тема фестиваля 2020 года — «ЧИЖ многонациональный». Она приурочена к 260-летию со дня основания Ижевска. В воскресенье, 6 сентября, гостей ждут на следующих мероприятиях.

Шатер и сцена за фонтаном:

10:00 — спектакль театра кукол Удмуртии «Кто сказал МЯУ?»;

11:00 — ЭтноРазгуляй: РУССКИЕ;

12:00 — клуб детских писателей;

13:00 — ЭтноРазгуляй: АЗЕРБАЙДЖАНЕ;

13:30 — Богдан Анфиногенов, презентация сборника стихов современных удмуртских поэтов;

14:00 — ЭтноРазгуляй: ТАТАРЫ;

14:30 — ЭтноРазгуляй: ЕВРЕИ;

15:00 — подведение итогов конкурсов «Моя многонациональная семья» и «Сказочный герой моего народа»;

15:30 — ЭтноРазгуляй: МАРИЙЦЫ;

16:00 — презентация «Родословной книги Камско-Вятского региона»;

17:00 — награждение победителей Литературной премии журнала «Луч»;

17:30 — награждение победителей творческого конкурса «Мой дом — моя крепость»;

18:00 — ЭтноРазгуляй: КАЗАКИ.

Мастер-классы (лужайка за фонтаном):

11:00-13:00 — квест «Как Лопшо Педунь шуд искал»;

11:00-12:00 — мастер-класс по созданию комикса «Легенда о волшебном быке»;

12:00-14:00 — занятие по лепке из глины «Вырос славный урожай»;

12:00-14:00 — роспись деревянных значков «Рыжий лист кленовый»;

13:00-14:00 — мастер-класс по росписи деревянных значков «Я люблю Ижевск!»;

14:00-15:00 — сердечко из бумажных трубочек;

13:00-14:00 — урок по созданию восковой свечи;

13:00-14:00 — «Жил-был пес»: магнит из фетра по украинской сказке;

14:00-15:00 —посткроссеры;

14:00-15:00 — роспись деревянных значков «Три медведя»;

15:00-16:30 —ЧиЖик из газетных трубочек;

15:00-16:30 — урок по валянию «Теплые подарки»;

15:00-16:00 — мастер-класс по родословному древу;

16:00-18:00 — квест «Как Лопшо Педунь шуд искал»;

16:30-18:00 — мастер-класс по валянию «Валенки-шептуны»;

16:00-17:00 — занятие по рисованию «Цветок солнца»;

17:00-18:00 — ЭКОсортировка. 

Семейная площадка (лужайка за фонтаном):

10:00 — мастер-класс «Обереги и талисманы»;

11:00 — занятия «Удмуртский для русских» и «Узбекская тюбетейка»;

12:00 — игра-мемо «Богатырские забавы» и мастер-класс «Привет из Удмуртии»;

13:00 — творческий флешмоб «Чебер Удмурт Чушкон», игра-мемо «Удмуртский алфавит» и удмуртские игры «Ойдолэ шудом»;

13:00 — народные игры;

14:00 — мастер-классы «Шунды» (полимерная глина);

14:00-18:00 — занятие по скорочтению;

15:00 — интеллектуальная игра «Четвертый лишний»;

16:00 — театрализованная постановка «Мужик и Солнце» театра «Вишневый садик» и мастер-класс «Театральная маска в этностиле»;

17:00 — мастер-класс «Книжная закладка с орнаментом»;

18:00 — громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Плохие приятели»;

18:00 — усатая вечеринка с Лопшо Педунем.

С программой фестиваля на 5 сентября можно ознакомиться по ссылке.

 

14:20, 05 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
557
0
#культура\n#Ижевск\n#расписание мероприятий\n#книги\n#Удмуртия\n#чтение

 

 

 


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