  • $ 75.18 ↓
  • € 89.04 ↓

Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»-2020: программа мероприятий на 5 сентября

14:45, 04 сентября, 2020
Ксения Чернова
Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»-2020: программа мероприятий на 5 сентября
14:45, 04 сентября, 2020
Ксения Чернова
776
0
#отдых\n#культура\n#Ижевск\n#книги\n#Удмуртия\n#чтение
Фото: vk.com/chitaiizhevsk
776
0

Гостей ждут на трех площадках.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии продолжается восьмой фестиваль «Читай, Ижевск!». Он завершает книжную неделю.

Напомним, тема фестиваля 2020 года – «ЧИЖ многонациональный». Она приурочена к 260-летию со дня основания Ижевска. В субботу, 5 сентября, гостей ожидает следующая программа.

Шатёр и сцена за фонтаном

10:00 – презентация книжных серий издательства «Руда» (Москва);

10:30 – гала-концерт республиканского конкурса «Стихи победы»;

12:00 – поэтические читки. Театр «Молодой человек»;

13:00 – ток-шоу «Разберём на атомы» (ИЦАЭ);

14:00 – творческая встреча с детским писателем Валентином Постниковым (Москва);

15:00 – лекция «Литература Удмуртии в начале XXI века: проблемы, прорывы, запреты»;

15:30 – лекция «Книжность и народность»;

16:30-18:00 – поэтический микрофон;

18:00 – Андрей Гоголев, презентация первого полного перевода на русский язык повести Кузебая Герда «Мати»;

19:00 – концерт муниципального хореографического ансамбля «Ижевск» «Всем народом!»;

20:00 – светомузыкальное шоу «Мы живём в России».

Мастер-классы (лужайка за фонтаном)

10:00-11:00 – «Университет 55+». Презентация открытых мастерских;

11:00-13:00 – квест «Как Лопшо Педунь шуд искал»;

11:00-12:00 – «Белый кролик»: подвижная кукла из бумаги ВЦ «Галерея»;

11:00-12:00 – «ИЗЮминка»: мастер-класс по созданию татарского женского украшения;

12:00 – «Рисуем на пленэре»;

13:00-14:00 – Лаборатория душевного тепла: делаем куклу;

13:00-14:00 – «Я люблю Ижевск!»: мастер-класс по росписи деревянных значков;

13:00-14:00 – «Мастер-пазл: мини-турнир по сборке пазлов»;

14:00-15:00 – «Мин яратам Ижевск!»: сердечко из бумажных трубочек;

15:00-16:00 – «Аленький цветочек»: цветок из фетра;

16:00-18:00 – «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест;

17:00-19:00 – «Трафаретня»: мастер-класс по росписи футболок.

Семейная площадка (лужайка за фонтаном)

10:00 – раскраска «Татарские сказочные герои»;

11:00 – викторина по татарским сказкам «Сказка ложь, да в ней намек», мастер-класс «Русский венок»;

12:00 – мастер-класс «Веселый колобок», напольная игра «Скажи мне ЗДРАВСТВУЙ!»;

13:00 – квест-игра «BOOK Шудон», викторина «Лопшо Педунь спрашивает»;

13:00 – народные игры;

14:00 – мастер-класс «В некотором царстве», «Вукузе» (плетеная кукла), театр «Балаганчик» – спектакль игра «Бука»;

14:00-19:00 – мастер-класс по скорочтению;

15:00 – мастер-класс «Славянский семейный оберег»;

15:00-19:00 – интерактивная «Научная лужайка»;

16:00 – мастер-класс «Внимание и концентрация». Игры народов России;

16:30-17:30 – праздничное агентство Софии «ВАУ» – Сырные истории;

17:00 – мастер-класс «Народная кукла». Игровая программа «Леди Баг и команда спасают мир». Народные игры;

18:00 – громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Алчный купец».

14:45, 04 сентября, 2020
Ксения Чернова
776
0
#отдых\n#культура\n#Ижевск\n#книги\n#Удмуртия\n#чтение

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Бабушка с внуком заблудились в лесу в Удмуртии

14:10, 02 сентября, 2020
3760

Пожар в бывшем кафе «Кораблик» на набережной потушили в Ижевске

3557
19:30, 31 августа, 2020

В Удмуртии скончались две пожилые женщины с подтверждённым covid-19

3145
09:29, 30 августа, 2020

На набережной Ижевска загорелось кафе «Кораблик»

2271
18:23, 31 августа, 2020

Жителям Удмуртии напомнили о необходимости носить маски

2031
12:10, 02 сентября, 2020

В Минздраве уточнили сроки начала вакцинации от коронавируса в России

16:29, 31 августа, 2020
1974

Актёра Дмитрия Певцова госпитализировали с пневмонией в больницу в Коммунарке

1288
16:00, 30 августа, 2020

В Гидрометцентре опровергли приход «бабьего лета» в России с 14 сентября

1189
10:51, 30 августа, 2020

Поступившую в МГИМО дочь замгубернатора Забайкалья затравили в соцсетях

1170
13:57, 01 сентября, 2020

Россияне с начала года стали меньше тратить на алкоголь

1120
12:46, 30 августа, 2020

В Японии успешно испытали пилотируемый летающий автомобиль

11:09, 30 августа, 2020
1986

Принц Гарри затосковал по родине

1553
12:38, 01 сентября, 2020

Особо заразный штамм COVID-19 напал на Индонезию

1361
12:49, 31 августа, 2020

Греция откроет границы для россиян с 7 сентября

1179
11:18, 02 сентября, 2020

Россия добилась от Белоруссии прогресса в создании Союзного государства

1073
17:01, 03 сентября, 2020

Лонгриды

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
3418

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
7897

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
7357

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
7429

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6602

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
6915

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
14284

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
11929

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9456

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
16896

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
14988

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
14977

Статьи

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2075

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
3711

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
1974

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
2426

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3363

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
2734

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2634

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3275

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
2981

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
5320

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
2898

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4049

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
4514

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6326

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3030

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
2700

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4299

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
3959

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
3478

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
6424