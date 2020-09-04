Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»-2020: программа мероприятий на 5 сентября

Гостей ждут на трех площадках.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии продолжается восьмой фестиваль «Читай, Ижевск!». Он завершает книжную неделю.

Напомним, тема фестиваля 2020 года – «ЧИЖ многонациональный». Она приурочена к 260-летию со дня основания Ижевска. В субботу, 5 сентября, гостей ожидает следующая программа.

Шатёр и сцена за фонтаном

10:00 – презентация книжных серий издательства «Руда» (Москва);

10:30 – гала-концерт республиканского конкурса «Стихи победы»;

12:00 – поэтические читки. Театр «Молодой человек»;

13:00 – ток-шоу «Разберём на атомы» (ИЦАЭ);

14:00 – творческая встреча с детским писателем Валентином Постниковым (Москва);

15:00 – лекция «Литература Удмуртии в начале XXI века: проблемы, прорывы, запреты»;

15:30 – лекция «Книжность и народность»;

16:30-18:00 – поэтический микрофон;

18:00 – Андрей Гоголев, презентация первого полного перевода на русский язык повести Кузебая Герда «Мати»;

19:00 – концерт муниципального хореографического ансамбля «Ижевск» «Всем народом!»;

20:00 – светомузыкальное шоу «Мы живём в России».

Мастер-классы (лужайка за фонтаном)

10:00-11:00 – «Университет 55+». Презентация открытых мастерских;

11:00-13:00 – квест «Как Лопшо Педунь шуд искал»;

11:00-12:00 – «Белый кролик»: подвижная кукла из бумаги ВЦ «Галерея»;

11:00-12:00 – «ИЗЮминка»: мастер-класс по созданию татарского женского украшения;

12:00 – «Рисуем на пленэре»;

13:00-14:00 – Лаборатория душевного тепла: делаем куклу;

13:00-14:00 – «Я люблю Ижевск!»: мастер-класс по росписи деревянных значков;

13:00-14:00 – «Мастер-пазл: мини-турнир по сборке пазлов»;

14:00-15:00 – «Мин яратам Ижевск!»: сердечко из бумажных трубочек;

15:00-16:00 – «Аленький цветочек»: цветок из фетра;

16:00-18:00 – «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест;

17:00-19:00 – «Трафаретня»: мастер-класс по росписи футболок.

Семейная площадка (лужайка за фонтаном)

10:00 – раскраска «Татарские сказочные герои»;

11:00 – викторина по татарским сказкам «Сказка ложь, да в ней намек», мастер-класс «Русский венок»;

12:00 – мастер-класс «Веселый колобок», напольная игра «Скажи мне ЗДРАВСТВУЙ!»;

13:00 – квест-игра «BOOK Шудон», викторина «Лопшо Педунь спрашивает»;

13:00 – народные игры;

14:00 – мастер-класс «В некотором царстве», «Вукузе» (плетеная кукла), театр «Балаганчик» – спектакль игра «Бука»;

14:00-19:00 – мастер-класс по скорочтению;

15:00 – мастер-класс «Славянский семейный оберег»;

15:00-19:00 – интерактивная «Научная лужайка»;

16:00 – мастер-класс «Внимание и концентрация». Игры народов России;

16:30-17:30 – праздничное агентство Софии «ВАУ» – Сырные истории;

17:00 – мастер-класс «Народная кукла». Игровая программа «Леди Баг и команда спасают мир». Народные игры;

18:00 – громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Алчный купец».