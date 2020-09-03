Удмуртские рассказы теперь доступны в аудиоформате

Чтецам проекта «Ӟабыльна» уже удалось озвучить рассказы трёх современных авторов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские рассказы теперь можно не только читать, но и слушать. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.

Послушать литературные произведения на удмуртском языке стало возможным благодаря реализации проекта «Ӟабыльна». Автором идеи стала Полина Куликова.

Название проекта произошло от удмуртского «ӟабыльтыны», которое означает «балаболить» или «болтать». Чтецам удалось озвучить рассказы трёх современных авторов – Григория Головкина, Николая Михайлова и Марии Векшиной. В планах – превратить в аудиокниги произведения не только профессиональных писателей, но и авторов-любителей.

«Для озвучки мы выбрали именно рассказы, потому что на удмуртском языке их огромное количество. Но есть сложности с авторскими правами. Без разрешения автора мы не можем делать озвучку. Потому мы ищем тех авторов, которые готовы предоставить нам их безвозмездно. Но мы надеемся и идём к тому, чтобы в будущем будем озвучивать произведения из школьной программы», – рассказала Полина Куликова.

К слову, любой желающий может стать чтецом проекта. Главное условие – умение выразительно и красиво читать вслух на удмуртском языке.