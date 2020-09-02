Владельцы мотоциклов «ИЖ» соберутся на форум в Ижевске

Технику оценят в различных номинациях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт четвёртый форум мотоциклов «Иж». Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Удмуртской Республики.

Мероприятие состоится 5 сентября и соберёт любителей ижевской марки на родине первых серийных советских мотоциклов. Технику оценят в нескольких номинациях: Ретро, ГОСТ, Самоделкин, Эксперт, Спорт. Зрители смогут выбрать самый красивый мотоцикл «ИЖ». Основное действо пройдёт на площадке Национального музея Удмуртии.

Гости форума смогут отправить по почте открытку с изображением мотоцикла «ИЖ», узнать принцип работы легендарной техники, а также поучаствовать в конкурсах.

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