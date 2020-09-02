Владельцы мотоциклов «ИЖ» соберутся на форум в Ижевске

Технику оценят в различных номинациях.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт четвёртый форум мотоциклов «Иж». Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Удмуртской Республики.
Мероприятие состоится 5 сентября и соберёт любителей ижевской марки на родине первых серийных советских мотоциклов. Технику оценят в нескольких номинациях: Ретро, ГОСТ, Самоделкин, Эксперт, Спорт. Зрители смогут выбрать самый красивый мотоцикл «ИЖ». Основное действо пройдёт на площадке Национального музея Удмуртии.
Гости форума смогут отправить по почте открытку с изображением мотоцикла «ИЖ», узнать принцип работы легендарной техники, а также поучаствовать в конкурсах.
Программа:
- 11:00-12:30 — сбор мотоциклистов на парковке у Дома Правительства (улица Пушкинская, 214). Регистрация участников на мотоциклах «ИЖ» по конкурсным номинациям;
- 12:30-13:00 — торжественный проезд к месту открытия форума;
- 13:00 — открытие форума на площадке у Национального музея имени Кузебая Герда со стороны улицы Коммунаров;
- 13:15-14:30 — конкурсная программа для участников и зрителей. Детская площадка «Как устроен мотоцикл». Работа пункта отправки открыток с мотоциклом «ИЖ»;
- 14:30-15:00 — объявление результатов, награждение;
- 15:00 — отъезд в ГСК «Огонёк». Вечерняя программа неформального общения и закрытие форума.