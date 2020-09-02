В Удмуртии построят «Сибирский тракт в миниатюре»

Разместится экспозиция в центре Селтов.

Селты. Удмуртия. В центре села Селты в Удмуртии построят парк «Сибирский тракт в миниатюре». Об этом на своей странице «Вконтакте» написал глава Селтинского района Василий Протопопов.

Строительство площадки уже началось. Новое пространство расположится на месте старой типографии. В миниатюрной экспозиции в масштабе 1 к 25 будут стоять здания и строения, которые имеют историческую ценность.

Все макеты поставят на отдельных пьедесталах и поместят под прозрачные купола. В основании каждого объекта будет табличка с описанием.

Отметим, что по итогам 2019 года Селтинскому району вручили сертификат в 1 млн рублей на развитие муниципального образования. В 2020 году «Сибирский тракт в миниатюре» выиграл 400 тыс. рублей в конкурсе «Лучшие муниципальные проекты Удмуртии». На эти деньги и построят экспозицию.